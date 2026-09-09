Кардиолог назвал неочевидные причины повышенного холестерина

Худеете, питаетесь правильно, а холестерин все равно зашкаливает? Кардиолог Рашид Сонгуров предупредил: виноваты могут быть не котлеты, а ваша собственная печень, наследственность или даже щитовидная железа. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист развеял популярный миф о том, что высокий уровень «плохого» холестерина — удел любителей сала и сладкого. По словам Сонгурова, от 70% до 80% холестерина наш организм синтезирует самостоятельно, главным образом в печени. Поэтому даже у стройного человека, который бегает по утрам и не ест фастфуд, могут обнаружить повышенный ЛПНП.

Первая и самая частая причина — наследственность. Если у родителей или бабушек был высокий холестерин, организм может быть запрограммирован на его избыточную выработку. Возраст, гиподинамия, курение и хронический стресс тоже вносят свою лепту. Но это еще цветочки.

Иногда причина кроется в болезнях, которые, казалось бы, к сердцу отношения не имеют. Гипотиреоз, сахарный диабет, некоторые заболевания печени и почек могут запускать механизм повышения холестерина, даже если вы соблюдаете идеальную диету. Также на уровень липидов могут влиять некоторые лекарства.

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