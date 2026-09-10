Гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Коломне
В парке Коломны состоится гала-концерт фестиваля «Маги в парках»
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет выходные в парке Мира в Коломне. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На главной сцене выступят 40 начинающих и профессиональных иллюзионистов из Подмосковья и других регионов России, которые прошли конкурсный отбор.
Зрителей ждут выступления по 5 направлениям иллюзионного искусства: сценическая и детская магия, семейная магия, микромагия и иллюзионы. Больше всего участников выступят по направлению сценической магии — 23. Семейные команды представят 6 человек, детскую магию — 5, микромагию — 2, иллюзионы — 4.
Также в программе — выступления братьев Сафроновых, театрализованные иллюзионные представления, «Механик Шоу», выступления артистов из разных стран. К примеру, состоятся шоу Таиши Укая из Японии и Виктора Шишко из Белоруссии.
Главный приз фестиваля — возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.
Мероприятие состоится 12 сентября. С 12:00 до 16:00 пройдут выступления финалистов. В 16:00 начнется гала-концерт с участием профессиональных иллюзионистов. Возрастное ограничение 0+
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».