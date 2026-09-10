Гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Коломне

Гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет выходные в парке Мира в Коломне. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На главной сцене выступят 40 начинающих и профессиональных иллюзионистов из Подмосковья и других регионов России, которые прошли конкурсный отбор.

Зрителей ждут выступления по 5 направлениям иллюзионного искусства: сценическая и детская магия, семейная магия, микромагия и иллюзионы. Больше всего участников выступят по направлению сценической магии — 23. Семейные команды представят 6 человек, детскую магию — 5, микромагию — 2, иллюзионы — 4.

Также в программе — выступления братьев Сафроновых, театрализованные иллюзионные представления, «Механик Шоу», выступления артистов из разных стран. К примеру, состоятся шоу Таиши Укая из Японии и Виктора Шишко из Белоруссии.

Главный приз фестиваля — возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.

Мероприятие состоится 12 сентября. С 12:00 до 16:00 пройдут выступления финалистов. В 16:00 начнется гала-концерт с участием профессиональных иллюзионистов. Возрастное ограничение 0+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».