В Реутове объявили конкурс на капремонт центрального теплового пункта

В Реутове объявили конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения в городском округе Реутов, после определения подрядчика там обновят центральный тепловой пункт котельной. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета области и городского округа, из планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.