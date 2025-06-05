«Тимур и Валя уже узнали пол малыша»: в окружении Тимати и Ивановой раскрыли секрет пары

Источник в окружении Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой рассказали, что пара ожидает рождение девочки, сообщил «СтарХит».

По информации издания, возлюбленные не сразу начали делиться с прессой информацией об ожидании малыша. Так, Валентина Иванова первое время отрицала информацию о своей беременности. Позже она начала выкладывать фото в своем личном блоке. В нем же девушка рассказывает о проблемах со сном, которые стали актуальными в последнее время. Создается впечатление, что беременность проходит легко. Модель продолжает активно путешествовать и занимается спортом.

По данным издания, девушка периодически интригует аудиторию. Так, после прогулки по детским магазинам она опубликовала фото новорожденного в одежде голубого цвета. Поклонники предположили, что модель намекает на пол своего ребенка.

«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — рассказал источник в окружении пары.

Издание напомнило, что 41-летний рэпер этим летом станет папой в третий раз. 2-я вице-мисс России Алена Шишкова родила от артиста дочь Алису. Сейчас девочке 11 лет. Мамой второго ребенка стала 1-я вице-мисс Россия Анастасия Решетова. Их сыну пять лет.

Ранее сообщалось, что главная жертва P. Diddy Кэсси Вентура родила ребенка раньше срока.