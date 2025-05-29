Главная жертва P. Diddy Кэсси Вентура родила ребенка раньше срока

Известная певица Кэсси Вентура, ставшая одной из основных жертв рэпера P. Diddy, родила ребенка раньше срока. Об этом сообщил портал Super.ru.

Вентура на позднем сроке беременности участвовала в заседаниях суда, который рассматривал дело рэпера P. Diddy. Ей нелегко дался весь этот процесс. Певице пришлось вспоминать крайне неприятные моменты из отношений с подсудимым, она регулярно плакала и просила прервать слушания. После этого стало известно, что через несколько дней после завершения всего процесса девушка попала в больницу. Тогда не упоминалась, в связи с чем ее госпитализировали. Теперь же стало известно, что она родила ребенка заметно раньше срока, на восьмом месяце.

По данным журналистов, Вентура чувствует себя нормально, с ее ребенком также все в порядке.

Ранее стало известно, что под домом P. Diddy нашли тайный тоннель, связанный с особняком основателя Playboy. Предполагается, что этот тоннель использовался для организации знаменитых вечеринок.