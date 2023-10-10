«Тянуть не стоит»: Эксперты рассказали, как россиянам получить «шенген» к Новому году

Визовые эксперты рассказали корреспонденту агентства « РИА Новости », когда лучше подавать документы на оформление шенгенской визы, чтобы к Новому году получить разрешение на посещение одного из 27 европейских государств.

Эксперт Юлия Валд рекомендует уже на следующей неделе начинать подавать документы. Тогда у гражданина РФ есть высокая вероятность того, что к концу декабря виза будет оформлена.

«Со следующего понедельника я буду писать клиентам, чтобы они начинали оформление документов на Рождество и Новый год, – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Тянуть не стоит»

В связи с тем, что пока нет ажиотажа, жители России смогут оформить документы без существенных расходов. Чем ближе к новогодним праздникам, тем более изменчивой станет ситуация: найти свободный номер в отеле будет проблематично, появится дефицит окон. Эксперт Юлия Валд рассказала, что в настоящее время нет проблем с оформлением документов на выезд во Францию, Италию и Испанию.

Более подробно о сроках рассказал эксперт Даниил Сергеев. Консульство Италии рассматривает заявление в течение шести недель, Франции – около трех месяцев, Греции – три недели.

«Испания почти не дает места, и записаться практически невозможно, мы не тратим на это время», - рассказал директор компании «Визаход» Даниил Сергеев

Туроператоры рекомендуют обращаться в консульство Греции и Венгрии, которые расположены в Москве. Даниил Сергеев отметил, что точных статистических данных о том, сколько времени ждать оформление визы, нет. Это индивидуальный вопрос. Каждая страна ставит свои сроки, которые могут меняться. К середине октября документы лучше уже подать.