Тяжелая — значит живая: как осенью не купить пустышку вместо тюльпана и спасти клумбу в Подмосковье от плесени

Сентябрь и октябрь — время, когда садовые центры выкладывают на прилавки крепкие, наливные луковицы тюльпанов. Но покупка посадочного материала нередко оборачивается игрой в рулетку. Для того чтобы весной клумба заиграла всеми цветами, а не покрылась плесенью, подходить к выбору и подготовке нужно по четкому алгоритму, а не наугад. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод с опытом Екатерина Рассадина.

Как выбрать идеальную луковицу

По словам эксперта, продажи луковиц стартуют в конце августа и продолжаются в сентябре. Именно этот период она называет лучшим для покупки: выбор еще широк, а вероятность нарваться на пересушенный или зараженный экземпляр заметно ниже.

«В первую очередь нужно обратить внимание на размер луковицы. Если вы хотите получить крупные цветы, то ищите маркировку „Экстра“. Из них вырастут мощные растения с высокими бокаловидными цветами», — сказала она.

Садовод акцентировала внимание на том, что здоровый посадочный материал всегда увесистый и упругий. Если луковица при нажатии проминается, кажется полой или излишне мягкой, приобретать ее не стоит.

«Здоровое донце должно быть плоским, жестким, без пятен и корней. Наличие зачаточных корневых бугорков допустимо, но бороды из длинных сухих корней быть не должно, потому что такие луковицы уже проснулись и потратили запас питательных веществ впустую», — сообщила Рассадина.

Чешуйки, покрывающие луковицу снаружи, должны быть сухими, не поврежденными и иметь золотисто-коричневый оттенок. Слегка потрескивающая шелуха — это вариант нормы. А вот от покупки лучше воздержаться, если эксперт заметила такие настораживающие сигналы, как:

пятна темного, черного, серо-зеленого или белесого цвета;

налет;

порезы и глубокие вмятины.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Подготовка луковиц перед посадкой

Даже те луковицы, что выглядят безупречно, по мнению садовода, не стоит отправлять в грунт сразу после покупки. Земля насыщена грибковыми спорами, которые с легкостью атакуют ослабленный пересадкой материал.

«За сутки до посадки нужно аккуратно снять только ту шелуху, которая легко отделяется руками. Луковицы с малейшими признаками гнили необходимо изолировать», — сказала собеседница издания.

Ключевой этап защиты — протравливание. По словам Рассадиной, замачивание уничтожает возбудителей болезней на поверхности и формирует вокруг луковицы защитный барьер на то время, пока она укореняется.

«После протравливания луковицы необходимо обсушить. Расстелите их в один слой на газете в сухом, проветриваемом месте примерно на час. Сажать их мокрыми нельзя. Влажная оболочка притягивает частицы земли вместе с новыми бактериями», — заключила она.

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