Прокуратура вновь потребовала ужесточить наказание для Лерчек

Прокуратура направила возражения на апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и попросила Мосгорсуд изменить приговор, сообщил ТАСС. Гособвинение хочет увеличить условный срок блогерше с пяти до шести лет. Обвинение также настаивает на продлении запрета на продвижение бренда Лерчек в интернете с трех до пяти лет.

Блогер лично обжаловала решение суда. Адвокаты Чекалиной требуют отменить приговор и полностью оправдать подзащитную, утверждая, что в ее действиях нет состава преступления. Если оправдания не удастся добиться, защита будет просить смягчить наказание. При этом Чекалина до сих пор не получила на руки копию приговора.

Напомним, 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере ₽763,5 млн. Блогеру запретили продвигать свой бренд в интернете в течение трех лет. Дело Чекалиной связано с незаконными валютными операциями при продаже фитнес-марафонов. Сама она вину не признала.

Ранее сообщалось, что стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек около ₽2 млн по делу о мошенничестве.