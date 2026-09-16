Не спешите в шиномонтаж: ранняя замена резины может дорого обойтись водителям

С наступлением осени многие водители начинают заранее записываться на шиномонтаж, опасаясь внезапного похолодания. Однако торопиться с заменой летних шин на зимние не стоит: при теплой погоде зимняя резина быстрее изнашивается, а ее характеристики не рассчитаны на длительную езду по прогретому асфальту. О том, когда действительно пора переобувать автомобиль, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Главная ошибка — менять резину по календарю, не обращая внимания на температуру. Если днем еще сохраняется устойчивый плюс, зимняя шина будет работать не в своем температурном диапазоне. Она мягче летней, поэтому на теплом асфальте быстрее изнашивается, а поведение автомобиля может стать менее точным», — объяснил Егоров.

По словам эксперта, ориентироваться стоит прежде всего на погоду. Обычно подходящим моментом считают период, когда среднесуточная температура стабильно опускается примерно до +5…+7 градусов.

«Если поставить зимние шины слишком рано, водитель просто начнет расходовать их ресурс еще до наступления зимы. Особенно это касается тех, кто много ездит по городу. Постоянные торможения, разгоны и движение по теплому асфальту ускоряют износ мягкой резиновой смеси», — отметил Егоров.

При этом откладывать замену до первого снега тоже не стоит. Летние шины при существенном похолодании теряют эластичность и хуже работают на холодном покрытии. Поэтому безопаснее ориентироваться не на конкретную дату, а на устойчивое изменение температуры.

«Не нужно ждать снегопада или первого гололеда. Если прогноз показывает стабильное похолодание и температура начинает держаться в районе пяти-семи градусов, пора записываться на шиномонтаж. А вот переобувать машину в начале осени просто на всякий случай смысла нет», — заключил автоэксперт.

Многие автомобилисты предпочитают не заправлять полный бак, а заливать бензин небольшими порциями по 5-10 литров, чтобы хватило до следующей поездки или ближайшей АЗС. Однако постоянная езда с почти пустым баком может ускорить износ отдельных элементов топливной системы.