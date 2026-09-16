Специалисты из Щелкова провели семинар для протезистов в Южной Америке

Сотрудники подмосковной компании «МЕТИЗ», базирующейся в Щелкове, организовали технический семинар для специалистов по протезированию в Чили. Делегация из Московской области отправилась в Южную Америку не с обычным визитом, а с вполне конкретной задачей — поделиться с зарубежными коллегами наработанным практическим опытом, сообщил REGIONS.

Для местных врачей мероприятие вышло за привычные рамки лекции. В формате живой практики представители «МЕТИЗ» детально показали, как правильно настраивать гидравлические и пневматические модули, а также продемонстрировали работу современных стоп. Мастер-классы проводились с непосредственным участием реальных пользователей протезов — это дало возможность сразу оценить результат корректной калибровки механизмов.

В самой компании подчеркивают, что подобные образовательные поездки имеют особую ценность. Высокотехнологичный протез превращается в по-настоящему полезный инструмент лишь после точной индивидуальной подгонки. Чем больше квалифицированных мастеров по всему миру освоят эти навыки, тем большему числу людей удастся обеспечить качественную реабилитацию и свободу движения.

«Мы проводим семинары, чтобы наши модули работали как надо в любой точке мира. Спасибо коллегам за теплый прием и живой интерес», — подчеркнули в компании «МЕТИЗ».

Ранее сообщалось, что ветеранам СВО в Московской области доступна бесплатная реабилитация.