Квартиру можно продать без налога даже через три года: россиянам раскрыли важные условия

В ряде случаев собственники могут продать квартиру без уплаты НДФЛ даже при владении недвижимостью менее пяти лет. Возможность применения льгот и уменьшения налоговой базы зависит от основания приобретения жилья, срока владения, расходов собственника и других условий. Об этом рассказала налоговый эксперт и предприниматель Валентина Вердт, пишет sterlegrad.ru.

Общий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения дохода от НДФЛ составляет пять лет. Однако для отдельных категорий объектов и сделок применяется трехлетний срок. В частности, он может использоваться для недвижимости, полученной по наследству, подаренной близким родственником или приватизированной, а также для единственного жилья.

Статус единственного жилья в некоторых случаях сохраняется, даже если собственник приобрел новую квартиру незадолго до продажи старой. Если новый объект был приобретен не более чем за 90 дней до продажи прежнего жилья и выполняются установленные требования, прежняя квартира может продолжать учитываться как единственное жилье.

Имеет значение и дата начала отсчета срока владения. Для квартиры, полученной по наследству, срок может исчисляться со дня смерти наследодателя. Для недвижимости, приобретенной по договору долевого участия, в отдельных случаях отправной точкой становится дата полной оплаты объекта.

Налоговую базу при продаже квартиры также можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на ее приобретение. Например, если жилье было куплено за определенную сумму, а затем продано на 1 млн рублей дороже, при наличии подтверждающих документов налог может рассчитываться с разницы между доходом и расходами. Вместо учета фактических затрат собственник может воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн рублей, однако одновременно применять оба способа нельзя.

Отдельные правила действуют для семей с двумя и более детьми. При соблюдении предусмотренных законом условий они могут продать недвижимость без НДФЛ независимо от продолжительности владения. В числе требований — приобретение другого жилья в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года, а также соблюдение ограничений по кадастровой стоимости и характеристикам нового объекта.

На срок владения могут влиять и региональные нормы. Субъекты России вправе сокращать минимальный период, необходимый для освобождения дохода от налога, поэтому перед сделкой необходимо учитывать правила конкретного региона.

Занижение стоимости квартиры в договоре само по себе не гарантирует уменьшения налоговой нагрузки. В предусмотренных законом случаях налоговые органы могут ориентироваться на кадастровую стоимость объекта с применением установленного коэффициента.

В 2026 году для облагаемого дохода от продажи имущества применяется двухступенчатая ставка НДФЛ: 13% в пределах установленного порога в 2,4 млн рублей и 15% с суммы превышения. При этом отсутствие налога к уплате не всегда означает отсутствие обязанности по представлению декларации 3-НДФЛ.