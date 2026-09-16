«Пинает дверь, кричит и угрожает»: осужденный за убийство Тупака «Киффи Ди» устроил драку в СИЗО

Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис, осужденный за убийство американского рэпера Тупака Шакура, неоднократно нарушал правила во время содержания под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) округа Кларк в Лас-Вегасе. Об этом стало известно RadarOnline.

Так, в марте 2024 года Дэвис поссорился с сотрудником исправительного учреждения из-за отказа в прогулке, начал кричать на сотрудника и пригрозил ударить его. В августе Дэвису отказали в телефонном звонке человеку, который мог помочь внести залог, после чего он начал пинать дверь камеры и оскорблять сотрудника, за что его на 24 часа лишили возможности покидать камеру.

В декабре того же года Дэвис подрался с другим заключенным в общей зоне, конфликт пришлось останавливать с помощью перцового аэрозоля.

Во время судебного процесса Дэвис обвинил власти в распространении домашнего адреса его семьи и заявил, что из-за этого в их дом якобы проникали посторонние.

31 августа присяжные признали 63-летнего Дэвиса виновным в организации убийства Тупака. На оглашении вердикта Дэвис сохранял молчание, а после выхода из зала суда поднял кулак и заявил о намерении обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что американский рэпер P. Diddy подрался в тюрьме.