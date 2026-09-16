В больнице Истры успешно прооперировали мужчину, которому грозила полная парализация

В учреждение обратился житель с жалобами на нарастающую слабость в руках. В ходе обследования шейного отдела позвоночник у пациента выявили полифакторный центральный стеноз — критическое сужение спинномозгового канала. При этом ниже зоны сдавления уже сформировался очаг повреждения спинного мозга. Мужчине грозила полная парализация.

Пациента направили на операцию. В ее рамках они расширили костное кольцо спинномозгового канала и зафиксировали его створку с помощью металлоимпланта. После этого площадь канала увеличилась почти в три раза и составила около 3 кв. см. В результате давление со спинного мозга было полностью снято.

Операция была малоинвазивной, и уже вечером пациент начал самостоятельно вставать и ходить. В стационаре он провел 4 дня, после чего был выписан.

Повышение доступности и качества медицинской помощи соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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