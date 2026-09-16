Почти 200 тысячам закрыли въезд: в МВД рассказали о новых масштабах миграционного контроля

В России в первом полугодии 2026 года зарегистрировали 14,5 тыс. преступлений, совершенных иностранными гражданами, что на 40% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. За последние полтора года также около 100 тыс. мигрантов были выдворены из страны, а почти 200 тыс. иностранцам ограничили въезд. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил первый заместитель главы МВД Андрей Кикоть, передает Взгляд.

По данным МВД, количество неработающих членов семей трудовых мигрантов сократилось на 20%. Одновременно ведомство выявило на 30% больше организованных групп, занимавшихся незаконным изготовлением документов для иностранцев.

За полтора года российские правоохранительные органы также увеличили количество миграционных рейдов. По словам Кикотя, их число выросло на 155 тыс. Около 100 тыс. иностранцев были выдворены из страны, из них 75 тыс. — принудительно. Еще 197 тыс. иностранным гражданам ограничили въезд за нарушения законодательства.

В системе миграционного контроля создаются специальные пункты на транспортных узлах и у границ. По данным МВД, уже организованы 23 таких пункта. Пилотный проект ранее заработал в аэропорту Шереметьево.

Отдельное направление связано с проверкой документов и миграционных оснований. Ведомство сообщило о десятикратном росте выявления поддельных документов, а также об увеличении числа нарушений при проверке законности браков и семейных отношений. В результате были аннулированы около 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Российские власти также рассматривают систему централизованного привлечения трудовых мигрантов. Предполагается, что работников будут организованно доставлять к месту работы, обеспечивать жильем на период трудового договора, а после его окончания организовывать возвращение на родину. Соответствующий законопроект, по словам Кикотя, проходит согласование в правительстве.