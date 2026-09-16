Итоги работы по обеспечению пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги работы по обеспечению безопасности в детских оздоровительных лагерях. За лето в учреждениях не выявили ни одного пожара, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В этом сезоне на контроле ведомства находилось более 1,1 тыс. загородных лагерей и площадок дневного пребывания при школах. Особое внимание было уделено 40 учреждениям, расположенным вблизи лесов.

По результатам инспекций к работе не допустили учреждения «Салют» в Домодедово и палаточный лагерь «Спецназ Дети» в Волоколамске. Причиной стали проблемы в работе систем противопожарной защиты, отсутствие водоснабжения и несоответствие зданий требованиям огнестойкости.

В рамках сезона для детей проводили «Дни пожарной безопасности». Всего было организовано более 1,5 тыс. инструктажей для персонала и свыше 2 тыс. просветительских мероприятий для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково».