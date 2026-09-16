Безопасность и комфорт: в Рязани инспектируют пассажирский транспорт

В Рязани прошла масштабная проверка пассажирского транспорта: к специалистам городского Управления дорожного хозяйства и транспорта присоединились представители МТУ Ространснадзора по ЦФО. Совместный контроль был призван оценить, насколько перевозки в городе соответствуют установленным требованиям, а также выявить возможные риски для пассажиров. Об этом сообщает издание 7info .

Основное внимание инспекторы сосредоточили на трех ключевых аспектах. Первым делом проверялась перевозочная документация — ее наличие и правильность оформления, ведь именно бумаги подтверждают легитимность рейса и ответственность перевозчика. Далее эксперты детально осмотрели техническое состояние автобусов, уделив особое внимание узлам и системам, от которых напрямую зависит безопасность движения. Не менее важным стал и санитарный блок: специалисты оценивали чистоту салонов, чтобы убедиться, что условия перевозки соответствуют санитарным нормам и комфортны для горожан.

Такой комплексный подход позволяет не просто фиксировать отдельные нарушения, а видеть общую картину работы перевозчиков: от юридической прозрачности до реального состояния техники и уровня сервиса. Итоги проверки станут основой для дальнейших управленческих решений — от предписаний по устранению недостатков до корректировки подходов к организации пассажирских перевозок в Рязани.

Ранее сообщалось, что более 700 нарушений выявили в транспорте Нижнего Новгорода за лето.