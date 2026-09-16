Программа «Земский учитель» привлекла в Рязанскую область 16 педагогов

В Рязанской области заметно укрепляется педагогический корпус: в этом году в образовательные учреждения пришли трудиться более 220 молодых специалистов. Такой приток кадров — важный сигнал: профессия учителя постепенно становится привлекательнее, а система поддержки начинающих педагогов в регионе работает системно. Об этом сообщает издание 7info .

Старт этому росту во многом задает государственная повестка. Министр образования региона Ольга Прушковская особо отметила значение указа президента Владимира Путина, закрепившего в 2026 году особый статус учителя. Документ не просто фиксирует престиж профессии — он задает вектор на расширение мер поддержки, прежде всего для тех, кто только делает первые шаги в педагогике. И регион последовательно следует этому курсу.

Особенно заметна динамика в школах: штат пополнили свыше 170 новых педагогов — это на 21 % больше, чем годом ранее. Причем молодые специалисты едут не только в Рязань, но и в отдаленные муниципалитеты, закрывая кадровые пробелы в школах, детских садах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. Существенную роль здесь играет программа «Земский учитель»: в этом году к работе приступили 16 педагогов, а с 2020 года по ней в регион приехали уже 106 специалистов. Не менее важен и механизм целевого обучения: 32 выпускника вернулись в школы, а еще около 350 студентов продолжают обучение по договорам, заранее связывая свое будущее с местными образовательными организациями.

Помимо федеральных инструментов, в области активно работают и муниципальные меры поддержки. Учителя получают стимулирующие надбавки, компенсации за проезд, аренду жилья и оплату ЖКУ. А единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей за пять лет стала ощутимой опорой для более чем 800 педагогов. Такие меры снимают часть бытовых барьеров и помогают молодым специалистам быстрее адаптироваться к работе.

Обращаясь к новичкам, Ольга Прушковская пожелала им успешного и насыщенного профессионального пути, поблагодарила за выбор непростой, но важной профессии и выразила гордость за то, что педагогическое сообщество региона пополняется талантливыми и неравнодушными людьми. В совокупности все эти шаги — от федеральных решений до локальных компенсаций — формируют в Рязанской области реальную среду, где молодой учитель может уверенно стартовать и развиваться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье качество образования укомплектовано педагогами на 99,5%.