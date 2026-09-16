Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление, которое явно адресовано не Москве. Он призвал уничтожать русофобию в зародыше, обвинив некие иностранные силы в разжигании ненависти ко всему русскому. По мнению политолога Сергея Станкевича, эти слова направлены прежде всего внутренним оппонентам грузинской власти и тем, кто их финансирует из-за рубежа. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он уточнил, что суть в том, что для сил, ведущих гибридную войну против России, историческое примирение Москвы и Тбилиси — худший из возможных сценариев. Если дипломатические отношения восстановятся, а старые юридические вопросы получат решение, почва для русофобской пропаганды в Грузии исчезнет сама собой. Пока же проблемы не урегулированы до конца, внутренние недруги используют их как инструмент, провоцируя всплески ненависти и отдельные операции. Кобахидзе, судя по всему, видит корень проблемы и предупреждает противников, что за словами последуют действия. Но эксперт подчеркивает: бороться надо не только со следствием, а с первопричиной — через нормализацию отношений и историческое примирение.

Сегодня главным внешним игроком, пытающимся управлять Грузией, политолог называет не Вашингтон, как во времена Саакашвили, а брюссельскую бюрократию во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Эта структура активно работает на Южном Кавказе, но Грузия для нее — самый тяжелый объект. Страна пережила травму 2008 года, которая стала своеобразной прививкой, и теперь демонстрирует устойчивый экономический рост, внутренний гражданский мир и способность сохранять европейский вектор без политической русофобии. Именно этот пример невероятно раздражает Брюссель, ведь он показывает другим постсоветским странам, что можно жить комфортно, не идя путем ненависти. Если грузинская модель устоится и будет перенята Молдовой или Украиной, для русофобского штаба в Европе это станет Кощеевой иглой.

По мнению эксперта, пока официальные дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси не восстановлены, но это не мешает плотным контактам в туризме, экономике и культуре. Авиасообщение, безвизовый обмен, инвестиции и товарные потоки работают по жизни, и зачастую такие связи оказываются важнее формальных документов.

Ранее бывший генпрокурор Парцхаладзе призвал Грузию встать на сторону России ради сохранения страны.