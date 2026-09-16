Рост популярности партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах отражает серьезный сдвиг в общественных настроениях: все больше немцев поддерживают идею восстановления отношений с Россией, полагает политолог Владимир Оленченко. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его оценке, программные тезисы АдГ не являются маргинальными — они попадают в нерв значительной части избирателей, уставших от текущей внешнеполитической линии Берлина. В основе позиции партии — курс на нормализацию диалога с Москвой, восстановление торгово‑экономических связей и отказ от военных поставок Киеву. Эти установки недавно закрепили в официальной внешнеполитической концепции рабочей группы АдГ. На практике запрос на такой подход уже получил электоральное подтверждение: на последних земельных выборах партия показала уверенный рост, особенно заметный в восточных регионах страны. Такой результат эксперты расценивают не как локальный всплеск, а как признак устойчивых политических амбиций объединения.

Эксперт отметил, что реакция политического истеблишмента ФРГ оказалась предсказуемо настороженной: успехи АдГ в восточных землях вызвали беспокойство у действующего руководства страны. При этом внутри германской элиты зреет скрытая, но острая дискуссия о необходимости прямого контакта с Кремлем — даже на фоне официально жесткого курса Берлина, который по инерции продолжает следовать сложившимся обязательствам. Ключевым тестом для партии станут сентябрьские выборы в Берлине и в земле Мекленбург — Передняя Померания: их итоги покажут, насколько широкой является поддержка курса АдГ по всей стране и смогут ли ее сторонники претендовать на серьезное представительство в Бундестаге. Если тенденция сохранится, партия получит реальные рычаги влияния на формирование федеральной повестки. Более того, усиление национальных сил наблюдается и в других столицах ЕС, что может постепенно менять общеевропейский политический вектор.

По его мнению, электоральные успехи АдГ — это не просто статистика, а индикатор запроса общества на пересмотр внешнеполитических приоритетов. Дальнейшие результаты голосований определят, останется ли эта повестка на уровне дискуссии или станет основой для реальных политических решений.

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