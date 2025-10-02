«Тяжелые посылки и мизерные зарплаты»: что не устраивает сотрудников «Почты России»

Сотрудники и клиенты «Почты России» в ХМАО оставляют негативные отзывы о роботе компании в регионе: ужасное обслуживание, неблагоприятные условия труда, мизерные зарплаты, сообщил muksun.fm.

По информации издания, бывшие сотрудники региональных отделений «Почты России» оставляют в соцсетях негативные отзывы о работе в компании. Главная общая претензия — низкая заработная плата. Кроме того, бывшие операторы пишут, что были вынуждены выполнять работу за несколько человек. Многие недовольны условиями труда: приходилось передвигать тяжелые вывески, в зданиях нет ремонта, многие посылки тяжелые.

По данным издания, клиенты также оставляют негативные отзывы о работе компании. Некоторые считают, что сотрудники не заинтересованы в работе. Они проявляют неуважение по отношению к посетителям.

«Ужасное место, никому не советую туда приходить, лучше забудьте про посылку, чем идите туда, полнейшее неуважение к посетителям и нежелание работать», — написал пользователь.

По данным издания, операторы почты в среднем получают 22 тыс. руб., а почтальоны — 16 тыс. руб. Данные актуальны для рынка труда в Липецке. По словам сотрудников, фиксированного перечня обязанностей нет — список постоянно растет.

