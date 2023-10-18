Тюменский блогер Филиппов решил сменить имя на Миллионер, чтобы скорее разбогатеть

Тюменский блогер Эдуард Филиппов заявил о смене имени и рассказал корреспонденту Megatyumen.ru , что побудило его принять такое решение.

Блогер Эдуард Филиппов выкладывает видео, которые набирают много просмотров в первую очередь из-за эпатажных сюжетов. Так, мужчина переоделся в костюм русалки и катался по центральным улицам города Тюмени в ванне.

Блогер признался, что хочет разбогатеть. Сейчас у него на счету нет миллиона рублей, но этого очень хотелось бы. Чтобы притянуть удачу, Эдуард Филиппов решил сменить имя. Понимает, что друзьям будет тяжело сразу привыкнуть к тому, что придется обращаться к блогеру по-новому.

Блогер выбрал себя имя Миллионер. Детям блогера в официальных документах уже изменили отчество с «Эдуардович \ Эдуардовна» на «Миллионерович \ Миллионеровна».

«Чувствую, что это имя мне очень подходит. У меня еще нет миллиона рублей на счету, но я на пути к нему», – рассказал Эдуард Филиппов «МегаТюмени».

Блогер подал заявление и сегодня, 18 октября, сделал фото на паспорт. Следующий этап – подача заявления в МФЦ. Эдуард пока еще не понимает, какую уменьшительно-ласкательную производную можно образовать от имении Миллионер, но уверен, что это станет ясно со временем.