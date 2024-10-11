Обозреватель Брэндон Вайхерт рассказал, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за авианосцем «Адмирал Кузнецов», чтобы оказать помощь российским морякам в случае кораблекрушения, сообщил The National Interest.

Обозреватель Вайхерт провел для читателей небольшой исторический экскурс. Он написал, что «Адмирал Кузнецов» сконструировали в последние годы существования СССР. Инженеры использовали старые технологии и не имели доступа к современным материалам и разработкам.

Во время развертывания российского военного корабля в Средиземном море в знак поддержки Сирии американским специалистам дали команду следить за «Адмиралом Кузнецовым». В случае если судно пойдет на дно, от них требовалось оперативно эвакуировать российских моряков и при необходимости оказать им помощь.

«Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», — отметил Вайхерт.

Обозреватель считает, что авианосец в настоящее время непригоден для использования в военных сражениях. Он выступает символом мощи России, которая даже в тяжелые годы становления новой страны после распада СССР сумела собрать силы и стремиться к лидерству.

Ранее сообщалось, что российский танкер после поломки остановил движение судов в турецком Босфоре.