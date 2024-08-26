Российский танкер после поломки парализовал движение судов в турецком Босфоре

Направлявшийся из порта Новороссийска в Ливию российский танкер из-за аварии практически полностью парализовал трафик движения судов в проливе Босфор, говорится в сообщении турецкого телеканала TRT Haber.

Отмечается, что перед тем, как перегородить движение в проливе, у судна произошла поломка двигателя.

«Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено в обоих направлениях. Это связано с отказом двигателя танкера „Средина“», — говорится в сообщении СМИ.

Согласно данным портала MarineTraffic, вставшее на прикол в Босфоре российское судно ходит под флагом Панамы. Сейчас танкер спешно пытаются отбуксировать, чтобы освободить фарватер и восстановить трафик.

Ранее сообщалось, что проданный Россией советский авианосец «Минск» загорелся в Китае.