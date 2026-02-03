То воды нет, то тепла: из-за прорыва ржавого трубопровода без отопления остались 5 тысяч жителей города Касли

Во вторник, 3 февраля, рано утром на территории северного района города Касли в Челябинской области произошло масштабное нарушение в системе теплоснабжения. По официальной информации регионального министерства ЖКХ, от отопления были отключены около пяти тыс. жителей, сообщил kursdela.biz.

Как сообщает ведомство, авария случилась на подающем трубопроводе из-за коррозии металла и последующего прорыва. В результате происшествия без тепла остались 39 многоквартирных и 25 частных домовладений, а также семь объектов социальной инфраструктуры.

Ликвидация аварийной ситуации и восстановление подачи тепла запланированы до 17:00. На место происшествия оперативно выехал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Местные власти призывают население сохранять спокойствие.

Ранее в этот же день в областном центре также произошел сбой в водоснабжении, оставивший без воды около двухсот домов. Причиной стала авария на водоводе, в результате которой близлежащая проезжая часть была затоплена.

