Снежный плен: жители Новосибирска заблокированы из‑за грузовиков и плохой уборки

По информации издания, частный сектор, жители которого заявили о проблеме, расположен в Новосибирске. Периодически транзитные фуры становятся препятствием для местных жителей трех районов. Горожане уверены, что узкие дороги и выпавший снег, который, по их мнению, убирают некачественно и несвоевременно, не предназначены для больших грузовых автомобилей.

Жители рассказали, что иногда оказываются полностью заблокированными на своих участках.

«Мы, жители Ключевого, Красной Горки, частного сектора, оказались в ловушке: выехать нельзя, вернуться — тоже. Дети не могут доехать до школы, люди опаздывают на работу, автобусы стоят. Звонил в ЦОДД. Но на дорогах ничего не меняется. Снег не убирают, колею не чистят, фуры продолжают не ехать. Это уже не пробки, это коллапс», — рассказал редакции Atas.Info 18 января местный житель Егор Гусев.

С целью разгрузки ключевых транспортных артерий города в летний сезон 2025 года были окончательно согласованы и введены четыре специальных пути следования для грузовиков транзитного типа. Один из путей — дорога вдоль частного сектора. В городском департаменте дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос редакции Atas.Info сообщили, что альтернативных путей на данный момент нет.

В муниципалитете проинформировали, что в преддверии Нового года приняли постановление об ужесточении в отношении зон жилой застройки — для транспорта общей массой с грузом или без груза более 12 тонн установлен круглосуточный запрет на проезд.

«В настоящее время осуществляется мониторинг дорожной обстановки, динамики и интенсивности дорожного движения по указанному транспортному коридору, по результатам которого будут разработаны и реализованы дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков», — подчеркнули в профильном департаменте.

