«Точка пока не поставлена»: Замглавы МИД рассказал о роли РФ в конфликте Еревана и Баку

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК сообщил, что Россия, США и ЕС могут совместно находить способы урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, но на определенных условиях.

В первую очередь замглавы МИД РФ заявил, что конфликт нельзя считать разрешенным.

«Точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении», - рассказал замглавы МИД РФ в интервью РБК

Михаил Галузин акцентировал внимание на том, что военные действия были завершены во многом благодаря влиянию миротворческой миссии РФ. Также военные России оказывали помощь мирным жителям, решали ряд гуманитарных вопросов.

Михаил Галузин отметил, что Россия готова помогать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном на политическом уровне исключительно дипломатическим путем.

«Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался», - отметил Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ высказал мнение, что между Россией, США и ЕС нет никакой конкуренции. Все стороны могут совместно обсуждать проблему, но со стороны РФ есть определенные условия.

«Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу», - заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин

В 2020 году Россия, Армения и Азербайджан выработали ту модель решения проблемы, которую можно реализовать, при этом, она не ущемляет права ни одной из сторон. Россия готова принять помощь от США и ЕС в реализации данных соглашений. В настоящее время первоочередная задача – подготовить мирный договор.