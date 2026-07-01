Только 4% чувствуют себя отлично: опрос показал, как россияне относятся к своему организму

Согласно свежему опросу, проведенному редакциями Новости Mail и Здоровье Mail, большинство граждан РФ так или иначе уделяют внимание своему физическому состоянию, однако далеко не все делают это систематически.

Более половины участников исследования (55%) сообщили, что следят за собой, но без излишнего усердия. При этом почти пятая часть опрошенных (18%) отнесли здоровье к числу главных жизненных приоритетов. В то же время каждый четвертый респондент (26%) признался, что вспоминает о своем организме лишь когда появляются тревожные сигналы. Всего 2% считают подобную заботу пустой тратой времени.

Каково же субъективное восприятие собственного здоровья? Каждый второй (52%) охарактеризовал его как удовлетворительное, упомянув наличие хронических патологий. Хорошим, но с оговорками, его назвали 38% опрошенных. Лишь 5% оценили свое состояние как плохое, нуждающееся в постоянном врачебном контроле. И только 4% заявили о полном благополучии без каких-либо жалоб.

Главным препятствием на пути к заботе о себе, по словам респондентов, стали финансовые затраты: 52% указали на дороговизну медицинских услуг. Почти столько же (46%) жалуются на очереди и бюрократические сложности с записью к специалистам. Треть опрошенных (31%) ссылаются на нехватку времени. Каждый десятый (12%) не доверяет современной системе здравоохранения, а 11% откровенно боится услышать неутешительный диагноз. Интересно, что 20% участников опроса чувствуют себя достаточно хорошо и не считают нужным обращаться к врачам без явных причин.

Что касается профилактики, то регулярную диспансеризацию (раз в год) проходят 45% опрошенных. Еще 22% делают это раз в два-три года, а 10% — раз в пять лет или реже. Для 5% медосмотр носит формальный характер, связанный с трудоустройством или учебой. При этом почти каждый пятый (17%) признался, что вообще не проходит профилактические осмотры.

Комплексное медицинское обследование за последние 12 месяцев прошли 36% респондентов. У 18% оно проводилось 1–2 года назад, у 8% — 3–5 лет назад, у 10% — более пяти лет назад.

Исследование проводилось среди читателей проектов Новости Mail и Здоровье Mail 25–26 июня текущего года. В нем приняли участие более 11 тыс. жителей из свыше 50 регионов страны.

Ранее сообщалось, что 81% пар ссорятся из-за выбора продуктов питания.