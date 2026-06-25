Ссоры из-за меню: 8 из 10 пар ругаются из-за еды

Каждая вторая ссора в отношениях начинается не с измены или денег, а с обычного спора о том, что приготовить на ужин или что заказать в доставке. Об этом сообщает Mirror.

Исследование показало: 81% участников не соглашаются с партнером в вопросах питания. При этом 22% ссорятся именно из-за еды вне дома или во время заказа доставки, когда нужно быстро принять решение. Чтобы избежать битв, треть опрошенных предпочитают просто есть разные блюда, не навязывая свои вкусы. Но интереснее всего гендерный разрез: мужчины идут на компромисс чаще — 27% против 20% у женщин. А каждый пятый мужчина честно признался, что в его паре решающее право голоса всегда остается за партнершей.

Психологи объясняют: еда — это не просто топливо, а эмоциональный маркер. Вкусовые предпочтения связаны с детством, культурой и чувством контроля. Когда партнер настаивает на своем, это воспринимается как вторжение в личное пространство. И если не научиться договариваться, даже идеальный ужин может превратиться в поле боя.

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