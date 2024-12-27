Тонущий экипаж Ursa Major спасло испанское судно

Агентству рассказали в компании, что через некоторое время после крушения вблизи сухогруза оказались два испанских спасательных судна.

«Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания)», — рассказали агентству в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Иностранное судно прибуксировало спасательную шлюпку. Экипаж разместили в местной гостинице, чтобы они могли отдохнуть и связаться с родными и руководством.

Агентство напомнило, что судно затонуло 23 декабря. Инцидент произошел в нейтральных водах. Причиной стал взрыв, который раздался из машинного отделения. В результате спасательных действий удалось помочь 14 членам экипажа. На данный момент двое считаются без вести пропавшими. Судно длиною 142 м направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. Оно следовало по заданному маршруту под российским флагом.

В компании предполагают, что взрыв связан с терактом. К такому мнению руководство пришло после первых показаний членов экипажа. Они рассказывают, что сначала услышали три взрыва извне. В компании также сообщили, что перегруза на судне не было.

Ранее сообщалось, что норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с Ursa Major.