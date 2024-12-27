Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с «Урсы Майор»

Моряки с российского сухогруза «Урса Майор», который потерпело бедствие в Средиземном море, не были приняты на борт судна «Oslo Carrier 3» под норвежским флагом. Причины отказа неизвестны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.

«Урса Майор» — судно, построенное в 2009 году, шло под флагом Российской Федерации во Владивосток из Санкт-Петербурга. Сухогруз попал в аварию и затонул в Средиземном море в 67 милях от побережья Испании и в 45 милях от алжирского берега. Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.

По информации «Оборонлогистики», причиной происшествия стал террористический акт.

«Шлюпка (с тонущими российскими моряками. — Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом „Oslo Carrier 3“, которое находилось неподалёку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет», — рассказали агентству.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в районе Керченского пролива корабль Gam Express, на борту которого находились моряки из Сирии и Египта, подал сигнал о помощи.

«Оборонлогистика» назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.