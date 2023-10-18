ТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам водителей

Близится зимний сезон, когда автовладельцам собственных авто или водителям общественного транспорта придется задуматься о смене резины, сообщает bel.ru . Интернет-магазины и частные лица предлагают большой ассортимент по различным ценам.

Летние шины отличаются особенным узором, который помогает воде не скапливаться. Зимние же обеспечивают быстрое торможение и отличные сцепные свойства. Именно поэтому важно менять шины.

В Белгородской области цены на шины различные. У одного продавца можно купить резину Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 за шесть тысяч рублей (из расчета для одного колеса). Встречаются предложения, где за эту же сумму продают полный комплект. Фирма зарекомендовала себя положительно и занимает первое место в рейтинге, созданному по отзывам автовладельцев на форумах. Товар изготавливает финский производитель.

Hankook Tire Winter i*Pike RS2 занимает второе место по отзывам. Диапазон цен различный. Средняя стоимость – от 4,6 тысяч рублей. Резину производит корейская компания.

Поклонникам отечественного производителя стоит обратить внимание на резину Cordiant Snow Cross 2. Комплект обойдется автовладельцу примерно в 25 тысяч рублей (по пять тысяч за одну шину). Фирма занимает третье место в рейтинге. Водители отмечают комфортную езду по скользким зимним дорогам.