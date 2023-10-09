ТОП-3 малогабаритных квартир Оренбургской области: совместный санузел и мебель в подарок

В Оренбургской области, как и во многих других регионах РФ, пользуются спросом малогабаритные квартиры. Корреспондент издания 56orb.ru проанализировал, какую самую маленькую площадь можно приобрести в регионе.

Так, риелторы пришли к мнению, что в Москве самая маленькая квартира – это однокомнатное помещение площадью 4,8 м², сообщает издание «Известие». Эксперты отмечают, что высокие цены на недвижимость провоцируют проектировщиков уменьшать пространство для проживания. В Оренбургской области самой маленькой квартирой стала однокомнатное помещение площадью 12 м² стоимость 175 тысяч рублей, сообщает 56orb.ru.

Фото: [ Авито ]

В квартире есть балкон. Санузел предназначен для совместного пользования людей из четырех квартир. Бонус для покупателя – продавец оставляет всю мебель.

Квартира площадью 12,3 м² заняла второе место в рейтинге самых маленьких. Она расположена на третьем этаже пятиэтажного здания. Автор объявления намерен продать недвижимость за 1 200 000 рублей. Преимущество – отдельный санузел. Недостаток – жилая площадь составляет всего 7,6 м².

Фото: [ Авито ]

Третье место в рейтинге заняла однокомнатная квартира площадью 13,6 м². Владелец предлагает приобрести недвижимость за 540 тысяч рублей. Рядом расположены магазины и социальные объекты. Квартира продается вместе с мебелью.