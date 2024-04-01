ТОП-3 советских известных фильмов, снятых во Владивостоке

Во Владивостоке сняли множество фильмов, но некоторых из них стали известными и запоминающимися, сообщает vostokmedia.com .

В 1967 году вышел фильм «Пароль не нужен», который рассказывает об антибольшевистском перевороте в Японии. Агенты под прикрытием из СССР начинают расследовать происшедшее, тайно отправившись в Японию.

В 1969 году зрители познакомились с фильмом «Внимание, цунами!», для которого были написаны известные песни Владимира Высоцкого. По сюжету моряки попадают в цунами и героически выдерживают испытания, предупреждая об опасности большую землю. Фильм пользовался такой популярностью, что люди занимали очередь возле кинотеатров с шести часов утра.

В 1978 году состоялась премьера фильма «Поговорим, брат». В фильме рассказано о борьбе белогвардейцев и большевиков в 1922 году, когда японскими интервентами еще был занят Дальний Восток. Красная армия готовит решительное наступление. В это время выясняется, что среди солдат завелся белогвардейский шпион. Необходимо понять, где предатель.

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