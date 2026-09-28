Во Владивостоке и еще двух районах начался подвоз воды после аварии

Жителям Владивостока, Артема и Надеждинского района Приморского края организовали подвоз воды после отключения насосных станций из-за аварии на подстанции «Штыково». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Приморского края, передает ТАСС.

Для обеспечения жителей водой задействовали 40 единиц техники. Во Владивостоке работают 25 машин, еще 9 направили в Артем и 6 — в Надеждинский район.

На подстанции продолжаются восстановительные работы

К месту проведения работ прибыл министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин. Специалисты занимаются восстановлением электротехнического оборудования на подстанции «Штыково».

На объекте также работает бригада ресурсоснабжающей организации из 18 человек. В ее составе находятся специалисты лаборатории.

Водоснабжение начнут восстанавливать после ремонта

Основные работы на подстанции планируют завершить к 18:00 по местному времени, что соответствует 11:00 мск.

После восстановления электроснабжения Приморский Водоканал начнет заполнять систему водоснабжения. На этот процесс потребуется около 4 часов.

До завершения восстановительных работ подвоз воды жителям трех территорий продолжится.