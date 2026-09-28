Во Фрязино после капремонта открыли дошкольное отделение школы № 3

В городском округе Фрязино, на улице Попова, 2Б, открыли дошкольное отделение средней школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина, его отремонтировали по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет 856 кв. м, в нем обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Специалисты также провели работы во всех групповых помещениях, пищеблоке, обновили фасад. На прилегающей территории проведены работы по благоустройству.

Дошкольное учреждение уже открылось, его посещают более 100 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.