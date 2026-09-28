Не целуйтесь 29 сентября: почему один поцелуй может привести к разлуке в день Евфимии Всехвальной

Во вторник, 29 сентября, православные чтят память мученицы Евфимии Всехвальной — девушки, которая отказалась от языческого праздника и пострадала за веру. На Руси день называли Птичья костка: по пойманной птице определяли, какой будет зима. Это время капустных заготовок и общего похода в баню. «ФедералПресс» собрал все самое интересное о приметах, запретах и традициях этого дня.

Девушка, перед которой отступили ножи и звери: подвиг Евфимии Всехвальной

Юная Евфимия росла в Халкидоне в семье сенатора. Когда в городе устроили языческий праздник, она отказалась в нем участвовать. Евфимию арестовали, подвергли пыткам, но она осталась непоколебима. Колесо с ножами не причинило ей вреда, звери не тронули ее, а лишь облизали ее ноги. С небес раздался голос, призвавший девушку, и она мирно отошла в мир иной. После ее смерти земля затряслась, дома рухнули. Память о Евфимии распространилась по всей империи. Над ее могилой построили храм, а мощи стали местом, где происходили чудеса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Кости не врут: как по куриной ножке узнать, какой будет зима

29 сентября ловят птицу (чаще всего курицу или утку) и смотрят, сколько жира на костях. Если жира много, зима будет холодной и снежной, если мало — легкой и короткой. Птичье голошенье — другое название этого дня — связано с перелетом птиц. Дети бегут на улицу, поднимают головы к небу и провожают стаи, улетающие на юг. Считается, что девочка, родившаяся 29 сентября, вырастет певицей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Квасим по-русски: рецепт капусты, которая будет хрустеть до самой весны

К этому времени капуста наливается и становится сладкой. Ее шинкуют, солят с яблоками, морковью, клюквой и брусникой, чтобы зимой на столе всегда было хрустящее угощение.

Простой рецепт квашеной капусты:

нашинковать 5 кг капусты;

добавить 1 кг моркови;

150 г соли;

перемешать;

утрамбовать в кадке до появления сока.

Накрыть чистой тканью, придавить грузом и оставить на 3–4 дня в тепле. Когда капуста начнет бродить, перенести в прохладное место. Считается, что капуста, заквашенная 29 сентября, будет хрустящей и полезной всю зиму.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Пар смывает болезни на год: зачем в этот день берут в баню только свой веник

Семьи обязательно ходят в баню. Пар, полученный в этот день, смывает болезни на целый год. В парилку берут только свои веники, чтобы не перенять чужие хвори. После бани накрывают стол, благодарят за благополучие и обсуждают зимние заботы. Вечер 29 сентября лучше провести в кругу родных, без гостей и шумных застолий.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Не целуйтесь 29 сентября: главный запрет дня, о котором мало кто знает

В день Евфимии Всехвальной нельзя ловить рыбу и подходить к рекам — водная нечисть особенно активна. Не советуют отправляться в поездки и переезжать: дорога не принесет удачи. Главный запрет — целоваться с любимыми: считается, что это приведет к разлуке. Гадать на зеркалах запрещено — граница между мирами сегодня тонка. Если зеркало разобьется, нужно начать сорокадневную молитву, чтобы отвести беду.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Теплая сухая погода сегодня обещает позднюю зиму. Листья желтеют, но не опадают — значит, осень будет долгой. Гром предсказывает малоснежную зиму, а гуси, которые еще не улетели, предупреждают о затяжной осени. Белки подсказывают точнее всего: если линька начинается сверху, зима будет слякотной, если снизу — морозной.

Ранее сообщалось, что нельзя делать православным в день Никиты Гусятника 28 сентября.