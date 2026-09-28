Почти 3 тыс. саженцев елей высадили в национальном парке «Лосиный остров»

В Мытищинском лесопарке на прошлой неделе прошел первый этап осенней кампании по восстановлению леса, на площади 1,16 га сотрудники парка «Лосиный остров» высадили 2,8 тыс. саженцев ели европейской. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Восстановление лесов — это не просто посадка деревьев, а инвестиция в экологическое будущее наших зеленых территорий. Национальный парк „Лосиный остров“ является уникальной природной территорией, и такие мероприятия, как сегодняшняя высадка, напрямую влияют на сохранение биоразнообразия», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Новые лесные площади заложены рядом с поселком Торфопредприятие в городском округе Королев. Для высадки отобраны четырехлетние саженцы. Директор национального парка Ольга Шульгина уточнила, что ель европейская — типичный вид для лесов Подмосковья, играет важную роль в поддержании экосистем, создании среды обитания для птиц, зверей, грибов и почвенных организмов.

Традиционно высадка деревьев продолжается до прихода первых заморозков. Специалисты лесничества национального парка будут осуществлять постоянный мониторинг за молодыми посадками, чтобы помочь елочкам освоиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.