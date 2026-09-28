Более 110 земельно-имущественных аукционов прошли в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье провели 119 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 288 претендентов, среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,4 человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в городском округе Серпухов боролось 15 человек. Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1,5 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.