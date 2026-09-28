Проверки счетчиков не было: два уральца похитили из бюджета 37,1 млн рублей

Бывшие руководители муниципальной и коммерческой организаций в Нижнем Тагиле получили реальные сроки за хищение 37,1 млн рублей из городского бюджета. Деньги были получены по фиктивным документам за работы по обслуживанию и проверке приборов учета, сообщили в прокуратуре Свердловской области, передает ТАСС.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновными бывшего директора МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений» Андрея Обельчака и директора ООО «Тагил-энерго лаборатория» Александра Щелкунова.

Как было организовано хищение

Суд установил, что в 2018–2019 годах Обельчак заключил с Щелкуновым договор на техническое обслуживание и проверку счетчиков горячей и холодной воды, установку энергетического оборудования и выполнение других работ в муниципальном нежилом фонде.

При этом предусмотренные договором работы фактически не выполнялись. Коммерческая организация получила деньги из городского бюджета на основании фиктивных актов сдачи-приемки.

В результате таких действий муниципальному образованию был причинен ущерб на 37,1 млн рублей.

Какие сроки получили осужденные

Суд назначил Андрею Обельчаку 3 года 6 месяцев лишения свободы. Александру Щелкунову назначили 3 года заключения.

Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.