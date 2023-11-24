ТОП-3 строительных объектов Владивостока, которые остались недостроенными

Владивосток - процветающий город, который активно развивается. Но есть и такие объекты, строительство которых длится уже десятилетие, сообщает vostokmedia.com . Вид города в некоторых местах шокирующий: здания начинают рушиться, возле них так и остались оставленные краны. Редакция рассказывает о ТОП-3 строительных объектах, которые в итоге оказались никому не нужными.

1. ЖК «Аркада АРТ» или «тройняшки»

Дольщикам ЖК «Аркада АРТ» обещали, что уже в 2018 году они переедут в красивые квартиры, но этого до сих пор так и не произошло. Теперь им гарантируют, что объект достоят в 2024 году. Только подобные обещания звучат не в первый раз. Стройка длится уже восемь лет.

Дома называют тройняшками. Планировалось, что параллельно друг другу будут стоять три многоэтажных дома, дизайн которых одинаковый. В итоге в первых двух башнях хотя бы частично установлены стеклопакеты. В третьей нет и этого.

2. Бизнес-центр на проспекте Красного знамени

С 2018 года жители города надеются, что скоро смогут увидеть красивый бизнес-центр, название которому еще не придумали. Этого также не происходит, но строительные работы периодически ведутся. Грохот, шум, работа крана и яркий свет по ночам от экрана на стройке мешают горожанам. Найти информацию о застройщике не удалось. Сложно даже предположить, когда объект сдадут в эксплуатацию.

3. ЖК Шредингера

Несмотря на то, что объект уже числится как достроенный, редакция внесла его в авторский рейтинг. Согласно планам ЖК Шредингера, в городе должно было появиться три многоэтажных дома. Первый уже сдан, а вот строительство двух оставшихся приостановлено. Последний раз застройщик предоставлял какую-либо информацию об объекте в 2020 году. Пока не построены даже первые этажи. Изначально людям обещали, что в 2025 году строительные работы полностью завершатся.