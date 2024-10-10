ТОП-4 способов эффективно снять статическое электричество с одежды

Салфетки для сушки белья, металл, увлажнение одежды и кожи — это четыре простых способах помогут снять статическое электричество с одежды, сообщил newia.ru.

В металле находится магнитный заряд, который обладает свойством нарушения сцепления. Это позволит устранить статическое электричество в одежде. Можно прицепить к одежде булавку, которая соберет заряд. Или же провести по ткани фольгой или любым металлическим предметом.

Еще один способ — это салфетки для сушки белья, которые предназначены для удаления искр. Их легко приобрести в магазинах, как и кремы для тела. Косметические средства предотвращают накопление заряда электричества на человеческом теле. Альтернативный вариант крема — лосьон, подходящий для типа кожи.

Увлажнять рекомендовано не только тело, но и одежду. Ткань можно сбрызнуть теплой водой. В широком ассортименте также представлены антистатические средства и спреи для смягчения ткани.

«Если дома нет антистатика, можно сделать домашний раствор из имеющихся подручных средств. Смешайте в одном стакане теплой воды столовую ложку кондиционера для белья, перелейте в пулевизатор и опрыскайте одежду с изнаночной стороны», — рекомендует автор материала NEWIA.

Перед тем как одевать одежду, важно ее правильно стирать и сушить. При стирке рекомендовано использовать кондиционеры для белья. Сушить желательно на свежем воздухе или в помещениях, но с применением сушильных листов.

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