ТОП-5 домашних средств для мойки стекол

Во многих регионах РФ потеплело. Для хозяек актуальным стал вопрос, как вымыть окна эффективно, быстро и экологично. Аналитики рекомендуют применить на практике ТОП-5 способов мытья, сообщает mkset.ru .

При смешивании лимонного сока (100 мл) с теплой водой (2 стакана) получится средство для мытья окон. Преимущество способа — дезинфицирующее свойство лимона. Цитрусовый фрукт можно заменить на лимонную кислоту. Запах будет отпугивать насекомых. Смесью протирают стекла и вытирают сухой тряпкой.

Столовая ложка крахмала, добавленная в литр воды, поможет отмыть самые грязные стекла. Смесь наносят на окна и оставляют на некоторое время. Затем вытирают сухой тряпкой.

Кондиционер для белья — многофункциональное средство. Достаточно одного колпачка и окна будут сиять, а в комнате на длительное время сохранится приятный аромат. Мыть окна хозяйкам рекомендуют привычным для них способом.

Глицерин защитит стекла от налипания пыли и грязи. После его нанесения на стекла образуется защитная пленка.

«Но помните, что неразведенный глицерин использовать нельзя. Возьмите 250 мл средства и 100 мл воды и вымойте окна обычным способом. Не забудьте завершить уборку сухой тряпкой для лучшего эффекта», — напоминает mkset.ru.

Не менее эффективный способ мытья — смешать ¼ стакана соли и ¼ стакана соды. Соединить смесь с двумя литрами воды. Средство помогает отмыть окна от краски (после детского художества), следов насекомых, сильных загрязнений.

Ранее клининг-эксперт Алла Бельчак рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать уборку более экологичной.