Более 140 НТО будут демонтированы до конца 2025 года в Химках

Специалисты провели демонтаж нестационарных торговых объектов на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово. Работа в данном направлении в городском округе Химки продолжается, сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, работы по демонтажу проводят в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. Специалисты устраняют те торговые точки, которые нарушают рекомендованные санитарные и градостроительные нормы, правила благоустройства. Кроме того, проверяют соответствие реальной продукции информации, указанной в договорах. Меры принимают также к собственникам, которые отказываются от установки онлайн-касс и накапливают задолженность по выплате налогов.

«После завершения работ по демонтажу прилегающая территория будет полностью благоустроена или собственниками данных торговых объектов, или же нашей специализированной службой по благоустройству», – отметила заместитель начальника управления потребительского рынка, услуг и вопросов рекламы городского округа Химки Евгения Корикова.

Потерять право на размещение своих объектов могут предприниматели, которые не соблюдают условия договора, в том числе по аренде земельных участков, уточнили в администрации. Документы подписывают по итогу результатов аукциона.

В администрации проинформировали, что ситуацию в округе контролирует управление потребительского рынка, услуг и рекламы. Специалисты продолжат мониторить текущую обстановку. Более 140 НТО будут демонтированы до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области ликвидировали более 1,3 тыс. незаконных ларьков, киосков и точек питания.