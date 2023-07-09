Не покупайте тряпки и губки: разбираемся, как убраться в доме без вреда для экологии

Наводить порядок дома можно и с заботой об окружающей среде. Для этого нужно знать простые, но важные лайфхаки, которые помогут сделать уборочную рутину экологичной.

Непарные носки, старые футболки, а также простыни, полотенца и ночные рубашки могут заменить покупные тряпки. Неиспользуемые вещи можно превратить в тряпочки и ими избавляться от пыли, чистить батареи, плинтуса, поверхности за шкафами и тумбочками.

«Кроме того, собранную пыль со щеток не стоит смывать в туалет. В ней может быть смесь из волос и частиц кожи, микропластика и других вещей, которые не должны попадать в сточные воды. Это лучше выбросить в мусорное ведро», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Поролоновые губки, которые невозможно переработать, можно заменить на натуральные. В частности, для мытья посуды подойдут губки из люффы. Они долго прослужат, хорошо пенятся и быстро очищаются. Кроме того, они достаточно жесткие и могут заменить железные губки.

«Отмывать различные поверхности можно с помощью домашних чистящих средств. С ними уборка в доме будет экологически безопасна», – уточнила эксперт.

Например, лимонный сок поможет удалить ржавчины и отмыть разделочные доски, уксусный раствор отлично справится с грязными зеркалами и окнами. А вот в магазине стоит ориентироваться на средства с безопасным составом.

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