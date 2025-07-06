«У меня аж искры из глаз»: доктор Мясников описал свою боль от укола в губу

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», которая размещена на платформе «Смотрим», поделился собственными впечатлениями от укола в губу.

Гостья телевизионной программы поделилась своей историей. Женщине предстояло сдать биопсию узлов щитовидной железы. Пациентка отказалась из-за страха перед уколами. Врач Мясников отметил, что ничего страшного в уколах нет. Он обратился с вопросом, делали ли женщина когда-нибудь какие-то уколы. Эксперт признался, что испытывал разную боль. Однако укол в губу стал одним из самых эмоциональных.

«Я один раз сделал себе губу. <> Слушайте, я разные виды боли испытывал, но у меня аж искры из глаз!» — рассказал доктор.

Тема очередного выпуска программы посвящена проблемам, связанным с сердцем и щитовидной железой. Гости традиционно могли задать вопросы. Телеведущий также обсудил с аудиторией вопрос важности тщательного мытья овощей, обрезки «попок» плодов, особенности сбора моркови с грядок. Во время передач доктор неоднократно делился личным опытом. Так, он рассказал о важности применения «Виагры» во время горных походов.

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