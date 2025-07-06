«Двойной праздник»: военнослужащего РФ вернули из плена ВСУ в день рождения его мамы

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в телефонном режиме связался с мамой военнослужащего из города Гурьевск, которого вернули из украинского плена в день рождения женщины. Об этом глава проинформировал в своем телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что при поддержке президента РФ Владимира Птуина и его помощников удается возвращать из плена российских военнослужащих. Спикер отметил, что в Кузбасс вернется девять военных. Илья Середюк рассказал, что мама одного их военнопленных прикладывала все усилия, чтобы узнать любую информацию о сыне. В день ее рождения произошел обмен пленными. Губернатор поздравил жительницу региона с днем рождения и возвращением из плена близкого человека, пожелав ей здоровья.

«Двойной праздник», — отметил губернатор.

Мама военнослужащего РФ поблагодарила за оказанную помощь, за содействие в возращении домой ее сына. Она призналась, что информация об обмене пленными стала одним и самых дорогих подарков в ее жизни.

Обмен пленными стал возможен после обсуждения темы на российско-украинских переговорах, которые состоялись 2 июня в Стамбуле. Стороны договорились, что домой вернутся молодые военные в возрасте до 25 лет, тяжелораненые пленные и военнослужащие, испытывающие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что «неадекватную» женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в российский плен.