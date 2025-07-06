Губерниев: Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь»
Губерниев не видит трагедии в закрытии двух профессиональных клубов Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о прекращении существования двух профессиональных клубов из Московской области, сообщил «ВсеПроСпорт».
Телеведущий высказал мнение, что к подобной информации необходимо относиться спокойно. Да, одни клубы закрываются, но позже могут появиться другие. Эксперт отметил, что футбольные «Химки» играли в РПЛ, подмосковный «Витязь» — из КХЛ. Губерниев высказал мнение, что кроме КХЛ и РПЛ, существуют также менее рейтинговые лиги. Можно записаться и принять участие.
«Никакой трагедии я не вижу. Подмосковье переживет безвременную кончину команд "Химки" и "Витязь"», —сказал Губерниев.
Телеведущий отметил, что для участия в каких-либо спортивных мероприятиям игрокам нужны спонсоры. Как только этот вопрос будет решен, команды смогут демонстрировать свои умения. Эксперт предположил, что уход команд не отразится на развитии региональной спортивной деятельности в негативном контексте. Губерниев отметил, что о закрытии обеих команд стало известно нынешним летом.
«Никакой негативной тенденции в российском спорте нет», — отметил эксперт.
О том, что закрытие клубов — это негативная тенденция, рассказал депутат ГД РФ Дмитрий Свищев. Спикер высказал мнение, что прекращение деятельность клубов свидетельствует о некоторых проблемах в бизнесе РФ.
Ранее Губерниев рассказал о своем пути в спортивную журналистику.