Губерниев: Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь»

Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о прекращении существования двух профессиональных клубов из Московской области, сообщил «ВсеПроСпорт».

Телеведущий высказал мнение, что к подобной информации необходимо относиться спокойно. Да, одни клубы закрываются, но позже могут появиться другие. Эксперт отметил, что футбольные «Химки» играли в РПЛ, подмосковный «Витязь» — из КХЛ. Губерниев высказал мнение, что кроме КХЛ и РПЛ, существуют также менее рейтинговые лиги. Можно записаться и принять участие.

«Никакой трагедии я не вижу. Подмосковье переживет безвременную кончину команд "Химки" и "Витязь"», —сказал Губерниев.

Телеведущий отметил, что для участия в каких-либо спортивных мероприятиям игрокам нужны спонсоры. Как только этот вопрос будет решен, команды смогут демонстрировать свои умения. Эксперт предположил, что уход команд не отразится на развитии региональной спортивной деятельности в негативном контексте. Губерниев отметил, что о закрытии обеих команд стало известно нынешним летом.

«Никакой негативной тенденции в российском спорте нет», — отметил эксперт.

О том, что закрытие клубов — это негативная тенденция, рассказал депутат ГД РФ Дмитрий Свищев. Спикер высказал мнение, что прекращение деятельность клубов свидетельствует о некоторых проблемах в бизнесе РФ.

Ранее Губерниев рассказал о своем пути в спортивную журналистику.