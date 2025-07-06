Территория Армении не будет использована третьими странами в качестве локации для проведения военных действий против какого-либо из соседних стран. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале МИД республики.

В сообщении отмечено, что в средствах массовой информации появляется информация, которая не соответствует действительности. Сообщение в телеграм-канале МИД республики — ответ на вымышленные новости. Позиция страны в данном вопросе принципиальная.

«Территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств», — указано в сообщении.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов рассказал, что на фоне ухудшения дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном Москва начала расширять военное присутствие в Армении. По его словам, российское командование обратилось к жителям Северной Осетии и Адыгеи с предложением добровольно вступать в ряды военнослужащих. Кроме того, новая база может пополниться профессиональными военными из Ростовской и Волгоградской областей, а также из Крыма.

Ранее историк Дюков рассказал о наполненных махровой русофобией школьных учебниках в Азербайджане.