Топ-5 самых сложных вопросов, которые нужно решить в ОмГУ в ближайшее время

Новый руководитель ОмГУ имени Достоевского Иван Кротт назвал топ-5 самых сложных вопросов, которые нужно решить в учебном заведении в ближайшее время, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, ранее на руководство вуза поступало много жалоб. Среди недовольных были как студенты, так и преподаватели. По мнению Кротта, в первую очередь необходимо повышать академическую репутацию, в частности качество преподавания, полученных знаний, научно-исследовательской деятельности.

«Вторая важнейшая задача, которая напрашивается на фоне других омских вузов, это развитие инфраструктуры: обновление общежитий, учебных корпусов, их материально-техническое оснащение», — рассказал новый руководитель вуза.

Руководитель ОмГУ рассказал, что некоторые федеральные проекты по разным причинам не были реализованы в вузе. Кротт считает, что важно в учебном заведении создавать комфортные условия для пребывания студентов, что автоматически повысит его престижность.

Кротт назвал третье направление — наладить сотрудничество между студентами омского вуза и преподавателями. Важно, чтобы выпускники были востребованы также за пределами региона. Потенциальные работодатели должны быть уверены в квалификации студентов.

По мнению руководителя, четвертое место в топе занимает финансовый аспект. Кротт считает, что вузу необходимо привлекать средства. В настоящее время учебное заведение пополняет собственный бюджет за счет студентов, которые обучаются на контрактной основе. Важно также участвовать в федеральных проектах и грантовых конкурсах.

Кротт назвал пятое направление в работе — создавать благоприятную среду для студентов и для сотрудников.

«От этих пяти ключевых составляющих зависит история, связанная с развитием университета. И это все в системе работает, именно при комплексном подходе», — рассказал собеседник Города55.

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