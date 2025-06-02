Студентов по России стали заставлять накрывать фуршет на защите диплома

В преддверии защиты диплома выпускники российских вузов сталкиваются с требованием организации пышного застолья для членов комиссии. По словам самих студентов, их обязывают предоставлять обширный перечень закусок и напитков, чтобы угодить экзаменаторам, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как отмечают озадаченные выпускники, успешной защиты диплома, даже при условии бессонных ночей, теперь недостаточно во многих учебных заведениях. Студентам негласно дают понять, что наличие изысканных угощений может повлиять на итоговую оценку.

Формально это не является обязательным условием, но настоятельно рекомендуется. В пример приводятся случаи, когда студенты получали неудовлетворительные оценки из-за отсутствия фуршета.

Студенты рассказывают, что им назначают куратора от университета, который предоставляет список продуктов и напитков, на которые необходимо собрать деньги. В перечне значатся канапе, сыры, мясная нарезка, торты и даже алкогольные напитки — все для гарантированного получения высшего балла.

Одна из выпускниц упомянула, что в ее случае было высказано пожелание о наличии воды в стеклянных бутылках и цветов на столе. Причем подобные требования предъявляются как к студентам очного, так и заочного отделений.

Практика организации фуршетов на защитах дипломов существовала и ранее, однако, по свидетельству студентов, в последнее время она приобрела характер обязаловки, а давление на них значительно возросло.

В связи с возросшим спросом кейтеринговые компании предлагают новую услугу — организацию фуршетов на защиту диплома, включающую обслуживание официантами и даже аниматорами. Считается, что подобное мероприятие способно поднять настроение преподавателям и повысить шансы на успешную защиту.

Ранее сообщалось, что 43% москвичей сталкивались со стрессом в период экзаменов.